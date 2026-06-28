Uppgifter: Lewandowski klar för Chicago Fire
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Robert Lewandowski är nu redo för ett nytt uppdrag.
Nu ser han ut att flytta till Chicago Fire.
Robert Lewandowski lämnade Barcelona när klubblagssäsongen var över. Nu ser han ut att ha hittat en ny klubb.
Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är den polske stjärnan överens med MLS-klubben Chicago Fire. Uppgifterna uppger att Lewandowski besökte både klubben för några vecakor sedan och nu ska parterna vara överens.
Enligt uppgifterna väntas han skriva på sitt avtal i början av nästa vecka.
Han blir isåfall lagkramrat med Anton Salétros.
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