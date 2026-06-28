Uppgifter: Lewandowski klar för Chicago Fire

Robert Lewandowski är nu redo för ett nytt uppdrag.

Nu ser han ut att flytta till Chicago Fire.

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Robert Lewandowski lämnade Barcelona när klubblagssäsongen var över. Nu ser han ut att ha hittat en ny klubb.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är den polske stjärnan överens med MLS-klubben Chicago Fire. Uppgifterna uppger att Lewandowski besökte både klubben för några vecakor sedan och nu ska parterna vara överens.

Enligt uppgifterna väntas han skriva på sitt avtal i början av nästa vecka.

Han blir isåfall lagkramrat med Anton Salétros.