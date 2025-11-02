Uppgifter: Ligue 1-klubb vill värva N’Golo Kanté

N’Golo Kanté sitter på ett utgående kontrakt med Al-Ittihad.

Då vill Ligue 1-nykomlingarna plocka in fransmannen gratis nästa sommar.

Det rapporterar den franska sajten Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

N’Golo Kanté har spenderat de senaste två åren i saudiska Al-Ittihad. Nästa sommar löper hans kontrakt ut med klubben. Då kan klubbar värva honom gratis.

Enligt den franska sajten Foot Mercato vill Ligue 1-nykomlingarna Paris FC värva den franska landslagsmannen. Paris FC uppges vara villiga att lägga stora resurser för att stärka upp truppen och där Kanté ses som ett perfekt tillskott.

Paris FC ligger på en tionde plats i tabellen.

N’Golo Kante står noterad för nio mål och tio assist på 90 matcher för Al-Ittihad.