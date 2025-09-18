Lionel Messis kontrakt med Inter Miami löper ut vid årsskiftet.

Någon skilsmässa mellan argentinaren och MLS-klubben ser det dock inte ut att bli.

Messi uppges nämligen vara nära ett nytt kontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Lionel Messi kom till David Beckhams Inter Miami sommaren 2023 och har sedan dess noterats för 62 mål och 30 assist på 72 matcher.

Vid årsskiftet i år går argentinarens kontrakt med MLS-klubben ut, men något uppbrott ser det inte ut att bli.

ESPN kommer nämligen nu med uppgifter om att en kontraktsförlängning är på gång.

Enligt uppgifterna är det bara detaljer som återstår innan Messi kritar på ett nytt flerårskontrakt med David Beckhams klubb.

Den här säsongen står Messi noterad för 20 mål och nio assist på 21 matcher.