Uppgifter: Liverpool-försvararen lämnar efter säsongen

Ibrahim Konaté sitter på ett utgående kontrakt med Liverpool.

Nu tyder det mesta på att mittbacken lämnar efter säsongen.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Ibrahim Konaté kan ha gjort sitt i Liverpool. Försvararen som anslöt till PL-klubben från RB Leipzig 2021 sitter på ett avtal som löper ut sommaren 2026.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira blir det allt tydligare att Liverpool inte kommer att förlänga med 26-åringen utan att han i stället lämnar som fri transfer.

Ibrahim Konaté var med i fjol när Liverpool vann Premier League-titeln.

Mittbacken står den här säsongen noterad för ett mål på 16 matcher.