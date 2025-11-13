Uppgifter: Liverpool-försvararen lämnar efter säsongen
Ibrahim Konaté sitter på ett utgående kontrakt med Liverpool.
Nu tyder det mesta på att mittbacken lämnar efter säsongen.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.
Ibrahim Konaté kan ha gjort sitt i Liverpool. Försvararen som anslöt till PL-klubben från RB Leipzig 2021 sitter på ett avtal som löper ut sommaren 2026.
Enligt transferjournalisten Nicolo Schira blir det allt tydligare att Liverpool inte kommer att förlänga med 26-åringen utan att han i stället lämnar som fri transfer.
Ibrahim Konaté var med i fjol när Liverpool vann Premier League-titeln.
Mittbacken står den här säsongen noterad för ett mål på 16 matcher.
