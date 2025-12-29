Uppgifter: Liverpool har lagt stort bud på Camavinga

Liverpool ser ut att vilja förstärka sitt mittfält.

Detta då man har lagt ett bud på drygt 740 miljoner kronor för Eduardo Camavinga.

Det uppger spanska Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2021 har den franska mittfältaren Eduardo Camavinga, 23, spelat för Real Madrid.

Under sin tid i den spanska huvudstadsklubben har han spelat 196 matcher i vilka det har blivit sex mål och elva assist.

Nu kan dock tiden i La Liga vara förbi för denna gång. Detta förutsatt att Real Madrid accepterar det bud som Liverpool har lagt.

Det är den spanska hemsidan Fichajes som rapporterar att ”The Reds” har valt att buda 60 miljoner pund, drygt 740 miljoner kronor, för 23-åringen. Däremot kommer Madrid-klubben med största sannolikhet att tacka nej till erbjudandet.

Detta då de anser att Camavinga vara en av stöttepelarna man vill bygga sitt lag runt under de kommande åren. Med ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2029 kan man förstå varför.

Eduardo Camavinga har tidigare spelat för franska Stade Rennais.