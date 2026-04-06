Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah kommer att lämna Liverpool i sommar och nu uppges klubben vara på jakt efter en ersättare till ikonen.

Det har tidigare ryktats om att Juventus-yttern Francisco Conceiçao och Leipzigs Yan Diomande som potentiella ersättare.

Sajten GiveMeSport uppger att Liverpool är intresserat av Al-Hilals Marcos Leonardo. Ett scenario kan vara att Salah går i motsatt riktning, det vill säga till Al-Hilal, i en så kallad bytesaffär.

Lenoardo noteras r 16 mål och en assistpå 30 matcher den här säsongen. Brassens avtal med den saudiska klubben sträcker sig till 2029.