Uppgifter: Liverpool kan ersätta Salah med brassestjärnan
Mohamed Salah lämnar i sommar.
Nu vill Liverpool ersätta egyptiern med Al-Hilals stjärnforward Marcos Leonardo, 22.
Det rapporterar sajten GiveMeSport.
Mohamed Salah kommer att lämna Liverpool i sommar och nu uppges klubben vara på jakt efter en ersättare till ikonen.
Det har tidigare ryktats om att Juventus-yttern Francisco Conceiçao och Leipzigs Yan Diomande som potentiella ersättare.
Sajten GiveMeSport uppger att Liverpool är intresserat av Al-Hilals Marcos Leonardo. Ett scenario kan vara att Salah går i motsatt riktning, det vill säga till Al-Hilal, i en så kallad bytesaffär.
Lenoardo noteras r 16 mål och en assistpå 30 matcher den här säsongen. Brassens avtal med den saudiska klubben sträcker sig till 2029.
