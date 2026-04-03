Uppgifter: Liverpool kan göra sig av med flera spelare

Liverpool kan rensa i truppen.

Enligt uppgifter från The Sun är flera klubbar intresserade.

Liverpool har blandat och gett under säsongen och uppges nu planera en större utrensning i sommar. Enligt den brittiska tidningen The Sun ska klubben vara redo att lyssna på bud för Joe Gomez, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa och Cody Gakpo.

Tidningen uppger även att Andy Robertson är redo att lämna, samtidigt som framtiden för Curtis Jones är osäker.

Sedan tidigare står det klart att Mohamed Salah lämnar klubben i sommar.

Liverpool ligger för närvarande femma i Premier League och ställs på lördag mot Manchester City på bortaplan i FA-cupens kvartsfinal.