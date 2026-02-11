Uppgifter: Liverpool leder jakten på talangen

Eli Junior Kroupi har gjorts aktuell för flera storklubbar.

Nu sägs det finnas en tydlig ledare i jakten på 19-åringen.

Liverpool uppges ligga i förarsätet gällande en värvning.

Foto: Bildbyrån

Eli Junior Kroupi har imponerat i Bournemouth den här säsongen har detta har medfört en hel del intresse.

Nyligen kom rapporter om att flera storklubbar följer talangen, men en tydlig ledare i jakten sägs nu finnas.

Caught Offside rapporterar att Liverpool är i förarsätet gällande den 19-årige anfallaren.

19-åringen som har kontrakt med Bournemouth fram till sommaren står den här säsongen noterad för åtta fullträffar på 21 matcher i Premier League.