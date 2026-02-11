Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Liverpool leder jakten på talangen

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Eli Junior Kroupi har gjorts aktuell för flera storklubbar.
Nu sägs det finnas en tydlig ledare i jakten på 19-åringen.
Liverpool uppges ligga i förarsätet gällande en värvning.

Foto: Bildbyrån

Eli Junior Kroupi har imponerat i Bournemouth den här säsongen har detta har medfört en hel del intresse.
Nyligen kom rapporter om att flera storklubbar följer talangen, men en tydlig ledare i jakten sägs nu finnas.

Caught Offside rapporterar att Liverpool är i förarsätet gällande den 19-årige anfallaren.

19-åringen som har kontrakt med Bournemouth fram till sommaren står den här säsongen noterad för åtta fullträffar på 21 matcher i Premier League.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt