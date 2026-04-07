Uppgifter: Liverpool redo att agera på Real Madrid-stjärnan

Liverpool har länge följt Real Madrids Eduardo Camavinga.

Nu vill ”The Reds” försöka värva fransmannen i sommar.

Det rapporterar tidningen L’Equipe.

Eduardo Camavinga, 23, har på senare tid ryktats bort från Real Madrid. Den franske mittfältaren har kopplats ihop med bland annat PSG.

Nu rapporterar den franska tidningen L’Equipe att Liverpool är redo att lägga in en stöt. Den engelska klubben har följt Camavinga under en längre tid men uppges vara villiga att försöka värva honom i sommar.

Samtidigt kan det bara bli aktuellt om Real Madrid öppnar för att sälja 23-åringen. Hans avtal med ”Los Blancos” sträcker sig till 2029.