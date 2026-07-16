Uppgifter: Liverpool tittar på fyra Salah-ersättare

Liverpool vill första offensiven.

Klubben tittar på fyra olika yttrar för att ersätta Mohamed Salah, enligt uppgifter.

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Förra säsongen stod det klart att storstjärnan Mohamed Salah lämnar Liverpool. Nu letar Merseysideklubben efter en ersättare till egyptiern, samtidigt som fjolårets nyförvärv Hugo Ekitike är långtidsskadad.

Enligt The Athletic tittar Liverpool på fyra olika yttrar. PSG:s Bradley Barcola sägs vara av intresse. Liverpool har följt fransmannen under en längre tid, som sitter på ett avtal med PSG till sommaren 2028.

Samtidigt uppges ”The Reds” flera alternativ som Brightons Yankuba Minteh, Kölns Said El Mala och Lilles Matias Fernandez-Pardo.