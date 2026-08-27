Uppgifter: Liverpool värvar för 1,5 miljarder

Liverpool lättar på lädret.

Enligt uppgifter är klubben nära att värva PSG-stjärnan Bradley Barcola.

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Bradley Barcola, 23, har sedan en tid tillbaka ryktats bort från Paris Saint-Germain. Den franske VM-stjärnans nästa steg ser ut att tas i Premier League.

Enligt The Athletic har Liverpool nått en överenskommelse med PSG om att värva Barcola. Affären sägs landa på runt 120 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 1,55 miljarder kronor. Av den stora pengen är 1,3 miljarder kronor garanterade i övergångssumma.

Barcola anslöt till PSG 2023 och noteras för totalt 39 mål och 37 assist på 152 matcher.

Liverpool inledde Premier League-säsongen med att kryssa mot Newcastle. Merseysideklubben ställs härnäst mot Nottingham Forest.