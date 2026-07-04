Uppgifter: Liverpool villiga att sälja Van Dijk

Virgil Van Dijk har varit en klippa för Liverpool i flera säsonger.

Men snart kan hans tid i klubben vara över.

Liverpool är villiga att överväga bud på mittbacken, enligt TeamTalk.

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Virgil Van Dijk hade precis som hela Liverpool en skakig säsong i fjol. Nya uppgifter gör nu gällande att mittbackens status i klubben inte är lika stor som den tidigare var.

Enligt TeamTalk är Liverpool numera villiga att lyssna på anbud gällande Van Dijk, som fyller 35 år senare i juli. Samtidigt jobbar inte klubben aktivt för att bli av med sin lagkapten.

Milan, Galatasaray och Fenerbahce samt klubbar i USA och Saudiarabien har utryckt intresse för den nederländska mittbacken.

Både Mohamed Salah och Andy Robertson har nyligen lämnat Liverpool efter flera framgångsrika säsonger. Van Dijk är numera än av blott tre spelare som finns kvar från laget som vann Champions League 2019 (de andra två är Joe Gomez och Alisson Becker).

Totalt har Virgil Van Dijk spelat 374 tävlingsmatcher för Liverpool sedan han anslöt från Southampton 2018.