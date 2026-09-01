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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Lucas Bergvall övervägs av rivalklubb

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Lucas Bergvall, 20, har ryktats bort från Tottenham Hotspur.
Enligt uppgifter ser stadsrivalen Chelsea honom som ett alternativ.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i somras briserade bomben att Lucas Bergvall vill bort från Tottenham Hotspur. Den svenske mittfältstalangen uppges ha varit missnöjd med sin plats i laget och ska ha sökt andra alternativ.

Under tisdagen stänger det engelska transferfönstret och Bergvall är alltjämt kvar i Spurs.

Enligt sajten Talksport kan Bergvall lämna Tottenham denna sommar. Detta då ligakonkurrenten tillika stadsrivalen Chelsea ser 20-åringen som ett alternativ på mittfältet.

Chelsea sägs ha sålt superstjärnan Enzo Fernandez till Manchester City – och letar nu efter en ersättare till argentinaren.

Utöver Bergvall tittar Chelsea på spelare som Arsenals Martin Zubimendi, Monacos Lamine Camara, Romas Manu Kone och Nottinghams Morgan Gibbs-White. Något bud på spelarna ska ännu inte ha presenterats.

Bergvall noteras för ett framträdande i Premier League den här säsongen.

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