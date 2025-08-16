Han har ryktats bort från Juventus.

Nu ser Douglas Luiz ut att lämna för Premier League.

Detta då Nottingham Forest, enligt Football Italia, närmar sig mittbacken.

Douglas Luiz lämnade Aston Villa för Juventus förra sommaren. Sedan dess har han spelat 27 matcher, varav sex av dessa har varit från start.

Sedan tidigare har 27-åringen ryktats bort från Juventus – och tillbaka till Premier League.

Detta då Nottingham Forest, enligt Tuttosport, visade intresse för brassen.

Nu har Forest, enligt Football Italia, närmat sig en signatur från Luiz. Uppgifterna gör gällande att att Nottingham ska ha gjort framsteg i förhandlingarna med ”Den gamla damen” – även om de två klubbarna inte sägs vara helt överens.

Vidare sägs Juventus kräva minst 35 miljoner euro, eller 391 miljoner kronor, för att släppa Luiz.

Med Juventus har Douglas Luiz kontrakt till och med sommaren 2029.