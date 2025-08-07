Uppgifter: Magnus Wikman tar plats i IFK Norrköpings stab

Han har precis tackat för sig i svenska damlandslaget.

Nu kommer han att fortsätta sin tränarkarriär i allsvenskan.

Enligt Fotbollskanalen kommer Magnus Wikman att bli ny assisterande tränare i IFK Norrköping.

Efter ett EM som slutat med ett bittert uttåg i kvartsfinalen mot England har Magnus Wikman gjort sitt med det svenska damlandslaget.

Nu väntar ett nytt uppdrar för den tidigare assisterande förbundskaptenen – och detta i Sverige.

Enligt Fotbollskanalen kommer Wikman att bli ny assisterande tränare i IFK Norrköping bredvid Martin Falk och presenteras inom kort.

Vidare sägs Wikman ersätta Henric Pekkela som för närvarande är sjukskriven.

I skrivande stund befinner sig ”Peking” på en elfteplats i den allsvenska tabellen. På söndag möter man Hammarby på hemmaplan.