Uppgifter: Maignan förlänger med Milan

Mike Maignan, 30, ser ut att bli kvar i Milan.

Enligt La Gazzetta dello Sport förlänger burväktaren till 2031.

Foto: Bildbyrån

Mike Maignans framtid i Milan har varit osäker. Burväktaren har tidigare kopplats ihop med en flytt – men väntas nu bli kvar i stället.

Enligt den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport är parterna överens om en förlängning till juni 2031. Där till skriver tidningen att fransmannens lön kommer att fördubblas samtidigt som de sista detaljerna kvarstår.

Mike Maignans nuvarande kontrakt löper ut efter säsongen.