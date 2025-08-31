Uppgifter: Mainoo vill bort från United – kan tvingas stanna

Kobbie Mainoo vill bort från Manchester United.

Men skador i laget kan sätta stopp för det, enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo inledde på bänken i United 3–2-seger mot Burnley under lördagen. Den egna produkten fick sedan hopa in i andra halvlek.

Enligt Daily Mail-journalisten Chris Wheeler vill Mainoo bort från Manchester United. 20-åringen vill inte agera som ersättare till nyförvärvet Matheus Cunha.

Wheeler rapporterar att Mainoo vill lämna på lån innan transferfönstret stänger. Detta kan dock stoppas på grund av Cunhas skada då Mainoo skulle ta hans position.

Mainoo noterades för två mål och en assist på 37 matcher i Premier League förra säsongen.