Uppgifter: Malmö FF har fått bud nobbat på yttern

Noa Williams ser ut att vara aktuell för Malmö FF.

Skåneklubben uppges ha fått ett bud på yttern nobbat.

Detta enligt norska Nettavisen.

Foto: Bildbyrån

Noa Williams gjordes aktuell för BK Häcken i somras.

Ifall Hisingeklubben fortfarande är intresserade så ser man nu ut att få tuff konkurrens.

Nettavisen rapporterar nämligen att Malmö FF vill värva yttern och att Skåneklubben fått ett bud på yttern avvisat.

Enligt uppgifterna ska MFF ha budat mellan 8-10 miljoner norska kronor, vilket är ungefär 7,5-9,3 svenska kronor.

Detta bud ska dock ha nobbats, detta för att hans klubb Kongsvinger uppges kräva mer för 23-åringen.

Den här säsongen står han noterad för nio mål och sex assist i den norska andraligan. För Williams och hans Kongsvinger återstår kval till Eliteserien.