Uppgifter: Malmö FF värvar Arnor Sigurdsson

Tidigare under måndagen blev det officiellt.

Arnor Sigurdsson bryter sitt kontrakt med Blackburn – och kan nu vara på väg till Malmö.

Enligt Sportbladet är islänningen överens med MFF om ett kontrakt.

Efter ett par veckor av spekulationer står det klart. Arnor Sigurdsson har brutit kontraktet med Championship-klubben Blackburn Rovers.



FotbollDirekt har tidigare slagit fast att islänningen varit nära att lämna klubben – men att han inte kommer att vända hem till Sverige.



Nu kan en vändning ha skett.



Enligt Sportbladet har de regerande svenska mästarna Malmö FF kommit överens med den isländska stjärnan.



De skriver vidare att parterna har förhandlat under en längre tid och kommit överens om de sista detaljerna under måndagen.



Spelaren väntas flyga till Skåne för att presenteras senare under veckan.



Tidigare har Sigurdsson spelat för IFK Norrköping, CSKA Moskva och Venezia. Lägg där till att han har spelat 34 landskamper med Island.