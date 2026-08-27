Uppgifter: Malmö FF värvar landslagsman
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Malmö FF förstärker defensiven.
Mittbacken Stian Gregersen har skrivit på ett treårsavtal, enligt uppgifter.
Malmö FF har haft problem på mittbackspositionen.
Nu rapporterar Expressen att Skåneklubben förstärker med en landslagsmeriterad spelare. Det är den 31-årige norrmannen Stian Gregersen som ansluter till MFF. Enligt tidningen har Gregersen kritat på ett kontrakt över tre år med MFF.
Gregersen har tidigare spelat i allsvenskan, närmare bestämt i Elfsborg säsongen 2019. Han har dessutom representerat klubbar som Molde samt Bordeaux och kommer senast från Atlanta i MLS.
31-åringen har spelat 11 A-landskamper för Norge.
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