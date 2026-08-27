Uppgifter: Malmö FF värvar landslagsman

Malmö FF förstärker defensiven.

Mittbacken Stian Gregersen har skrivit på ett treårsavtal, enligt uppgifter.

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Malmö FF har haft problem på mittbackspositionen.

Nu rapporterar Expressen att Skåneklubben förstärker med en landslagsmeriterad spelare. Det är den 31-årige norrmannen Stian Gregersen som ansluter till MFF. Enligt tidningen har Gregersen kritat på ett kontrakt över tre år med MFF.

Gregersen har tidigare spelat i allsvenskan, närmare bestämt i Elfsborg säsongen 2019. Han har dessutom representerat klubbar som Molde samt Bordeaux och kommer senast från Atlanta i MLS.

31-åringen har spelat 11 A-landskamper för Norge.