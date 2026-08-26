Uppgifter: Malmö har kontaktat Mayckel Lahdo

Malmö FF vill förstärka offensiven innan transferfönstret stänger.

Nu uppges den himmelsblå klubben ha tagit kontakt med Mayckel Lahdo om en möjlig övergång.

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Malmö FF har tappat flera offensiva spelare under sommaren och uppges nu vara på jakt efter förstärkning framåt.

Enligt Expressen har MFF tagit kontakt med Mayckel Lahdo om en möjlig övergång. Dialogen ska fortfarande vara i ett tidigt skede, men 23-åringen uppges vara ett av klubbens hetaste alternativ på transfermarknaden inför att fönstret stänger.

Lahdo tillhör nederländska AZ Alkmaar, men har inte funnits med i någon av klubbens matchtrupper i säsongsinledningen.

De senaste säsongerna har tidigare Hammarby spelaren varit utlånad till franska Nantes och danska Brøndby.