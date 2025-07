Uppgifter: Malmö och Elfsborg kan värva Mujanic

Han har ett halvår kvar på sitt kontrakt med Örgryte IS.

Nu ser IF Elfsborg och Malmö FF ut sikta in sig på mittfältaren Amel Mujanic.

Detta enligt uppgifter från Sportbladet.

Sedan vintern 2023 har Amel Mujanic spelat i Örgryte IS, där det hittills har blivit spel i 69 matcher där han har gjort sju mål och åtta assist.

Med endast ett halvår kvar på sitt kontrakt kan han vara föremål för en flytt – till allsvenskan.

Enligt Sportbladet följer såväl Malmö FF som IF Elfsborg 24-åringens framfart noga och har med honom som en tänkbar värvning under sommaren.

Däremot ska inget beslut ha fattats och även utländska klubbar sägs vara ute efter spelaren. Detta i form av Lech Poznan och Holstein Kiel, enligt uppgifter från samma tidning.

Tidigare har Mujanic spelat för bland annat Malmö FF, men även Öster och Apoel Nicosia.