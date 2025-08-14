Uppgifter: Man City närmar sig Rodrygo

Manchester City kan plocka från Real Madrid.

PL-klubben har kontaktat representanterna till brassen Rodrygo.

Det rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira.

Rodrygo ser ut att lämna Real Madrid. Det har tidigare ryktats om att brassen inte är nöjd i sin tillvaro och att flera klubbar uppges vilja värva honom.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterade tidigare att Manchester City har hört sig för om Real Madrid-yttern. Enligt journalisten Nicolo Schira har City kontaktat Rodrygos läger och erbjuder ett kontrakt till 2030.

Rodrygos prislapp uppges ligga på 100 miljoner euro (1,1 miljarder kronor) och enligt Schira är allt i brassens händer om han vill lämna eller inte.