Nico Paz succé går inte obemärkt förbi.

Manchester United ska finnas på plats för att scouta honom.

Det rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

I somras kopplades Como-succén Nico Paz ihop med Tottenham Hotspur. Någon flytt blev det aldrig och Como uppges ha tackat nej på ett värt 70 miljoner euro (771 miljoner kronor).

Nu rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira att Manchester United är intresserat av 21-åringen. Enligt Schira scoutas Paz under Comos match mot Cremonese.

Nico Paz såldes av Real Madrid som har en återköpsklausul på 10 miljoner euro. Enligt tidigare uppgifter lär Paz värvas tillbaka efter succén i Como.