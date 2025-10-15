Uppgifter: Man United vill förlänga med brassestjärnan

Manchester United vill säkra upp Casemiro med ett nytt kontrakt.

Men bara om han går med på att gå ner i lön.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Manchester United överväger att förlänga med mittfältaren Casemiro. Ett nytt avtal som ska sträcka sig över säsongen, enligt Daily Mail.

Samtidigt kommer klubben bara att förlänga med brassen om han går med på att sänka sin lön. Casemiros nuvarande lön uppges ligga på 375 000 pund i veckan, vilket motsvarar ungefär 4,7 miljoner kronor i veckolön.

”The Red Devils” ser Casemiro som en viktig spelare och ser gärna att han stannar över nästa sommar.

Casemiros kontrakt med United löper ut sommaren 2026.