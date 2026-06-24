Uppgifter: Mancester City intresserade av Gusto

Malo Gusto drar till sig intresse.

Manchester City ska vilja säkra upp kuggen.

Det enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

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Malo Gusto var en viktig del av Chelsea under den gångna Premier League-säsongen. Högerbacken noterades för 34 ligamatcher, varav 26 från start, och befinner sig just nu på VM med Frankrike.

Nu uppges 23-åringen ha väckt intresse från en av Chelseas största rivaler.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira följer Manchester City situationen kring den franske försvararen. Hur långt intresset har kommit framgår dock inte av uppgifterna.

Gusto värvades från Lyon sommaren 2023 och har sedan dess gjort 134 framträdanden i Chelsea-tröjan.