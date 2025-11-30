Uppgifter: Manchester City följer Semenyo
Bournemouths Antoine Semenyo har intresse på sig.
Manchester City är en av flera Premier League-klubbar som överväger att lägga ett bud på yttern.
Antoine Semenyos har gjort succé under tränaren Andoni Iraola i Bournemouthsom med sex mål och tre assist i Premier League.
Nu kan han vara på väg bort när transferfönstret öppnar.
The Times rapporterar att Manchester City noga följer Antoine Semenyos situation. Även Liverpool, som investerade stort i sommarens värvningar, uppges överväga ett bud på 24-åringen.
Bournemouth betalade 10 miljoner pund för Semenyo i januari 2023 när han värvades från Bristol City.
