Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Manchester City följer Semenyo

Moa Jansson
Webbredaktör
Bournemouths Antoine Semenyo har intresse på sig.
Manchester City är en av flera Premier League-klubbar som överväger att lägga ett bud på yttern.

Antoine Semenyos har gjort succé under tränaren Andoni Iraola i Bournemouthsom med sex mål och tre assist i Premier League.
Nu kan han vara på väg bort när transferfönstret öppnar.

The Times rapporterar att Manchester City noga följer Antoine Semenyos situation. Även Liverpool, som investerade stort i sommarens värvningar, uppges överväga ett bud på 24-åringen.

Bournemouth betalade 10 miljoner pund för Semenyo i januari 2023 när han värvades från Bristol City.

