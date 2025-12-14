Uppgifter: Manchester City redo att släppa trio

Savinho, Rico Lewis och Oscar Bobb.

Det är tre spelare som Manchester City är beredda att sälja i januari.

Det uppger Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Med drygt två veckor till det att vinterns transferfönster öppnar ser Manchester City ut att vara beredda att sälja hela tre spelare.

Det handlar om den 21-årige anfallaren Savinho, ytterbacken Rico Lewis och den 22-årige mittfältaren Oscar Bobb.

Enligt Football Insider sägs Manchester City vara redo att släppa trion för att finansiera andra värvningar under januari månad.

Lyssnar man till den före detta ekonomiska rådgivaren till Manchester City, Stefan Borson, tror han att samtliga tre spelare kan lämna om klubben får tillräckligt goda bud.

– Jag tror att det är spelare som de (klubben) ser går vidare i sina karriären om det är stora pengar inblandade, säger han till Football Insider.