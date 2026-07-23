Uppgifter: Manchester City vill värva 18-åring

Manchester City vill värva Ayyoub Bouaddi, 18, från Lille.

City ska vara redo att lägga ett stort bud.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

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Nyligen uppgav The Athletic att Manchester City har bestämt sig för att försöka värva Ayyoub Bouaddi från Lille. Enligt uppgifterna ska den engelska storklubben redan ha nått en överenskommelse med mittfältaren om ett kontrakt som sträcker sig till 2031.

Nu ser nästa steg ut att vara nära.

Transferspecialisten Nicolo Schira uppger att Manchester City är redo att lägga ett bud på 90 miljoner euro, motsvarande omkring 995 miljoner kronor, för Bouaddi. Lille uppges dock vilja ha mer för sin talang. Enligt The Athletic ligger klubbens prislapp på 100 miljoner euro, cirka 1,1 miljarder kronor.

Bouaddi, som representerade Marocko i VM, har varit mer eller mindre ordinarie i Lille under de två senaste säsongerna.