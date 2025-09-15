Uppgifter: Manchester-rivalerna kan göra upp om stjärnan
Denzel Dumfries har öppnat för Premier League.
I vinter så kan Manchester City och Manchester United göra upp om wingbacken.
Båda rivalerna uppges vara intresserade av nederländaren.
Denzel Dumfries har gjort stor succé i Inter och nederländaren har vuxit fram till en av världens bästa wingbacks. Hur länge till han blir kvar i Inter återstår dock att se.
Han har nyligen medgett att han trivs i klubben, men samtidigt så öppnade han även för Premier League.
– Just nu trivs jag i Inter, men om det skulle hända en dag skulle jag definitivt vara öppen för en flytt till Premier League, sa han nyligen enligt Voetbal International.
Redan i januari kan saker och ting börja hända kring 29-åringen.
Football Insider rapporterar nämligen att såväl Manchester City som Manchester United är intresserade av nederländaren och att de två rivalerna kan komma att göra upp om honom i kommande transferfönster.
Enligt uppgifterna finns det dock en faktor som kan tala för United, nämligen att City och Pep Guardiola kan komma att gå för ett yngre alternativ istället.
