Uppgifter: Manchester United budar på svenska stjärnan

Monica Jusu Bah har intressenter i England.

Enligt The Athletic har Manchester United budat på Häcken-stjärnan.

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Monica Jusu Bah svarade för tio mål och fyra assist när BK Häcken blev svenska mästare i fjol. Det har väckt intresse från de brittiska öarna.

The Athletic uppger att Manchester United har lagt ett bud på den 23-åriga yttern. Det återstår att se hur BK Häcken väljer att förhålla sig till det.

Hur mycket pengar det handlar om framkommer inte av uppgifterna.

Jusu Bahs kontrakt med med BK Häcken löper i december 2028. Totalt har det blivit 95 matcher för Göteborgsklubben sedan hon anslöt från Umeå IK 2023.

Yttern har även hunnit med två landskamper för Sverige.