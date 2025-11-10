Uppgifter: Manchester United fortsatt angelägna om stjärnan

Manchester United har kopplats ihop med Elliot Anderson vid flera tillfällen.

Klubben uppges nu fortsatt vara angelägna om mittfältaren.

Konkret intresse ska även visas.

Foto: Bildbyrån

Elliot Anderson imponerar i Nottingham Forest och detta har fått mittfältaren att placeras i flera storklubbar.

En klubb som har nämnts frekvent kring mittfältaren är Manchester United.

Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg rapporterar nu att United alltjämt är angelägna om stjärnan och att klubben visar konkret intresse.

Forest sägs krävs 100-120 miljoner pund ( motsvarande ungefär 1,25-1,5 miljarder kronor) för mittfältaren för att det ska bli en affär.