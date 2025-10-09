Uppgifter: Manchester United har scoutat Eyong

Karl Etta Eyong gör succé med Levante i La Liga.

Det har fått en engelsk storklubb att skicka ner scouter till Spanien.

Detta i form av Manchester United, enligt journalisten Ben Jacobs.

Den kamerunska anfallaren Karl Etta Eyong, 21, bytte Villarreal mot Levante under slutet av sommarens transferfönster.

Sedan dess har anfallaren spelat samtliga åtta ligamatcher från start – och gjort hela fem mål och tre assist.

Det har i sin tur fått andra klubbar att få upp ögonen för den talangfulla strikern, och fått en klubb att skicka ner scouter för att se honom på plats.

Enligt journalisten Ben Jacobs är klubben i fråga Manchester United – som har scoutat Eyong under de senaste månaderna.

Om det blir någon övergång eller inte återstår att se. Karl Etta Eyong har kontrakt med Levante fram till sommaren 2029.