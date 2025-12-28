Uppgifter: Manchester United på jakt efter Sinayoko

Manchester United fortsätter att leta offensiv förstärkning.

Nu uppges klubben ha inlett förhandlingar om anfallaren Lassine Sinayoko.

Foto: Bildbyrån



Manchester United har haft tydliga problem i offensiven under säsongen och inför januarifönstret vill klubben förstärka just den biten.

Enligt Africa Foot har den engelska storklubben nu riktat in sig på Lassine Sinayoko, som tillhör franska AJ Auxerre. Den 26-årige maliske landslagsmannen uppges ha seglat upp som ett hett namn och intresset ska ha blivit konkret.

United ska redan ha tagit kontakt med Sinayokos representanter för att undersöka möjligheterna till en övergång.

Den här säsongen har Sinayoko stått för sex mål och två assist. Hans kontrakt med Auxerre löper ut efter säsongen, vilket kan öppna för en affär redan i januari med en flytt till sommaren.