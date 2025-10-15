Uppgifter: Manchester United intresserade av Retegui

Manchester United uppges ha siktet inställt på anfallaren Mateo Retegui.

Efter succén i Atalanta och en stark start i saudiska Al Qadsiah kan italienaren nu vara aktuell för en flytt tillbaka till Europa.

Foto: Bildbyrån



Manchester United uppges följa Mateo Retegui inför framtida transferfönster. Den italienske anfallaren lämnade Atalanta för Al Qadsiah i somras – men kan nu vara aktuell för en återkomst till europeisk toppfotboll, enligt Fichajes.

Retegui, 26, gjorde succé i Serie A förra säsongen med 28 mål och åtta assist på 36 matcher. Hans starka form väckte intresse från flera klubbar redan då, men valet föll på Saudiarabien.

I Al Qadsiah har han fått en fin start med tre mål på fyra matcher, och nu rapporteras Manchester United överväga ett värvningsförsök.

Enligt uppgifterna skulle United vara berett att betala mellan 50 och 60 miljoner euro för anfallaren – men det är oklart om den saudiska klubben är villig att sälja.

Retegui har kontrakt med Al Qadsiah till sommaren 2028.