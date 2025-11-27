Uppgifter: Manchester United jagar Forest-stjärnan

Manchester United uppges vara ute efter en central mittfältare.

Enligt ESPN ska Nottingham Forests Elliot Anderson, 23, finnas med på klubbens önskelista.

Foto: Alamy

Manchester United är på jakt efter en central mittfältare. Det har tidigare ryktats om Brightons Carlos Baleba och Atletico Madrids Conor Gallagher, som potentiella värvningar för ”The Red Devils”.

Nu rapporterar ESPN att även Elliot Anderson jagas av United. Nottingham Forest-mittfältaren har tidigare kopplats ihop med klubbar som Liverpool och Real Madrid.

Enligt ESPN ska Uniteds mål, nästa sommar, vara att plocka in minst en central mittfältare.

Andersons kontrakt med Forest löper ut sommaren 2029.