Uppgifter: Manchester United kan stoppa stjärnornas exit

Kobbie Mainoo och Joshua Zirkzee uppges lämna Manchester United.

Men klubben kan säga nej till det.

Detta enligt The Sun.

Foto: Alamy

Manchester United ser ut att bli av med flera spelare i vinter. Klubbens egna produkt Kobbie Mainoo uppges vilja lämna och har ryktats till andra klubbar sedan tidigare. Även Joshua Zirkzee kan vara på väg bort efter en längre tid av skador och utan förtroende från tränaren Ruben Amorim.

Men en exit för spelarna är inte lika enkelt som det verkar. Enligt brittiska The Sun kan Manchester United stoppa förfrågningar om att lämna i januari. Detta då flera av deras nyckelspelare som Bryan Mbeumo och Amad Diallo spelar afrikanska mästerskapen.

Det innebär att United skulle kunna stoppa de spelarna från att lämna i januari, när afrikanska mästerskapen spelas, för att truppen inte ska bli underbemannad.

Mainoos kontrakt med United löper ut sommaren 2027 och Zirkzees sommaren 2029.