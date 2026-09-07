Uppgifter: Manchester United värvar från Liverpool
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Manchester United har gjort klart med en ung talang från Liverpool.
Enligt Fabrizio Romano ansluter 16-årige Issac Konde till storklubben.
Manchester United satsar på en värvning för framtiden.
Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den engelska storklubben gjort klart med 16-årige mittfältstalangen Issac Konde från rivalen Liverpool.
Engelsmannen har tillhört Liverpools ungdomsverksamhet, men har ännu inte gjort någon debut för vare sig klubbens reserv- eller A-lag.
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