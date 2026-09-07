Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Manchester United värvar från Liverpool

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Manchester United har gjort klart med en ung talang från Liverpool.
Enligt Fabrizio Romano ansluter 16-årige Issac Konde till storklubben.

Foto: Bildbyrån

Manchester United satsar på en värvning för framtiden.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den engelska storklubben gjort klart med 16-årige mittfältstalangen Issac Konde från rivalen Liverpool.

Engelsmannen har tillhört Liverpools ungdomsverksamhet, men har ännu inte gjort någon debut för vare sig klubbens reserv- eller A-lag.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt