Uppgifter: Manchester United värvar från Liverpool

Manchester United har gjort klart med en ung talang från Liverpool.

Enligt Fabrizio Romano ansluter 16-årige Issac Konde till storklubben.

Foto: Bildbyrån

Manchester United satsar på en värvning för framtiden.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den engelska storklubben gjort klart med 16-årige mittfältstalangen Issac Konde från rivalen Liverpool.

Engelsmannen har tillhört Liverpools ungdomsverksamhet, men har ännu inte gjort någon debut för vare sig klubbens reserv- eller A-lag.