Uppgifter: Manchester United vill värva Ajax-stjärnan

Manchester United väntas göra flera värvningar till sommaren. Nu kommer uppgifter om att ”The Red Devils” har tagit en första kontakt med Ajax.

Enligt silly-journalisten Sacha Tavolieri rör det sig om ett intresse för den 21-årige yttern Mika Godts. Tavolieri gör gällande att Ajax-stjärnan kommer att vara eftertraktad inför sommarens transferfönster.

Nederländska Soccernews skriver att Godts kommer att kosta över 30 miljoner euro, vilket motsvarar 321 miljoner kronor.

Mika Godts noteras för 14 mål och elva assist på 35 framträdanden den här säsongen. Kontraktet med Ajax sträcker sig till 2029.