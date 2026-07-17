Uppgifter: Manchester United vill värva Koné

Den franske landslagsmittfältaren Manu Koné drar till sig intresse.

Nu vill Manchester United värva 25-åringen.

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Manchester United har redan förstärkt mittfältet med Youri Tielemans och Andrey Santos under sommaren.

Trots det kan ytterligare en värvning vara att vänta.

Enligt Tuttosport överväger den engelska storklubben att värva den franske landslagsmittfältaren Manu Koné från Roma. 25-åringen uppges ha en prislapp på 60 miljoner euro, motsvarande omkring 660 miljoner kronor, och Manchester United ska överväga att lägga ett bud.

Koné spelade fem matcher för Frankrike under VM, varav fyra från start.