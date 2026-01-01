Uppgifter: Manchester United vill värva Mateta

Manchester United vill stärka upp truppen.

Klubben är intresserade av Crystal Palace-anfallaren Jean-Philippe Mateta.

Det uppger Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har skiftat fokus inför januarifönstret och riktar nu blickarna mot en förstärkning inom Premier League.

Enligt uppgifter till Football Insider är klubben intresserad av Crystal Palace-anfallaren Jean-Philippe Mateta. Sajten uppger att United överväger att lägga ett bud på den 28-årige fransmannen redan i januari.

Matetas långsiktiga framtid i Crystal Palace är dock osäker, efter att förhandlingarna om ett nytt kontrakt har kört fast. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2027, men klubben har hittills misslyckats med att nå en överenskommelse om en förlängning.