Uppgifter: Manzambi detaljer från flytt till Newcastle

Johan Manzambi kommer allt närmre än flytt till Premier League.

Enligt Sky Sports återstår bara detaljer innan övergången blir officiell.

Foto: Bildbyrån

Johan Manzambi har en stark period i Freiburg och det schweiziska landslaget bakom sig. Nu ser mittfältaren ut att vara nära nästa steg i karriären.

Enligt Sky Sports är Newcastle United när att skriva kontrakt med spelaren. Övergångssumman landar på 60 miljoner euro och just nu är det bara Manzambis personliga detaljer som återstår innan affären är spikad.

Manzambi har svarat för fem mål och fyra assist för Freiburg under den senaste Bundesliga-säsongen. I VM har 20-åringen inte varit sämre. Tre mål och två assist är mittfältarens facit under turneringen i Nordamerika.

Mittfältaren tvingades stå över åttondelen mot Colombia till följd av en knäskada. Det är allt jämnt osäkert om han kommer kunna medverka i kvartsfinalen mot Argentina.