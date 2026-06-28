Uppgifter: Marcus Rafferty nära turkisk klubb

Marcus Raffertys tid i Degerfors kan snart vara över.

Mittfältaren är nära en flytt till turkiska Kasimpasa, enligt Aftonbladet.

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Marcus Rafferty har varit en tongivande spelare för Degerfors sedan han anslöt från Hammarby inför säsongen 2025. Det har skapat intresse ute i fotbollsvärlden.

Enligt uppgifter från Aftonbladet är 21-åringen nära en flytt till Kasimpasa, som slutade på en trettondeplats i den turkiska högstaligan förra säsongen. Svenskar som Andreas Isaksson, Abdul Khalili och Isaac Kiese Thelin har tidigare representerat klubben.

Enligt uppgifterna är Kasimpasa en av flera klubbar som vill knyta till sig den svenska talangen.

Marcus Rafferty har startat samtliga matcher för Degerfors under våren och har under den perioden gjort två mål. 2025 blev han lagets skyttekung med sju fullträffar i allsvenskan.