Bajens rekordaffär hyllas: ”Inte att leka med”

Anthony Elanga utburen på bår i går och minst sagt tråkiga scener på Mestalla.

Newcastle har dock värvat in en spelare den här sommaren som kan matcha Elangas speed – och det i förre Bajenstjärnan Bazoumana Touré.

– Jag vet inte vem som är snabbast, men det jag vet är att Tourés siffror där inte är att leka med, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.

Toure och Elanga. Foto: Bildbyrån

Ni har säkert redan sett bilderna. Valencias kapten José Gayá gick in bryskt mot Anthony Elanga som efter att ha fintat sig förbi på Mestallas gräsmatta föll tungt och olyckligt.

De första bilderna var minst oroväckande kring svenska landslagsmannen och han bars ut på bår samtidigt som Gayá visades ut i träningsmatchen.

Nu har det dock kommit något lugnande rapporter kring Elanga, att det inte ska vara så pass allvarligt som det först befarades.

Oavsett tråkigt för såväl Newcastle som Elanga som svarade för ett fint VM för Sverige.

Å andra sidan har den engelska storklubben den här sommaren värvat in en ny speedkula efter att Anthony Gordon sålts till Barcelona för omkring 800 miljoner svenska kronor.

För efter att Elfenbenskusten åkte ur VM skrev Bazoumana Touré på för Newcastle där Hoffenheim cashade in över en halv miljard i övergångssuma.

Men Bajen, som sålde Touré till Bundesliga-klubben efter debutåret i allsvenskan 2024 för klubbens då dyraste försäljning någonsin (160 miljoner svenska kronor), går inte lottlösa.

Drygt 50 miljoner kronor i vidareförsäljning får Hammarby av Newcastle-affären och sportchef Mikael Hjelmberg som själv upptäckte den vindsnabba yttern i Västafrika är förstås belåten över Tourés kliv till Premier League.

– Jävligt kul att han kommer till ett så bra lag i en sådan bra liga. Han har alla förutsättningar för att lyckas, säger Hjelmberg som inte vet vem som är snabbast mellan ”Bazou” och Elanga.

– Elanga är väldigt snabb, men jag vet att Tourés siffror där inte är att leka med där heller. Sedan handlar det ju också om att kunna göra löpningarna upprepade gånger i den farten och jag vet att Bazou är väldigt stark där i upprepade maxlöpningar.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg har fyndat stort i Elfenbenskusten. Foto: Bildbyrån

Sålde Odilon – vann sedan Bundesliga med Bayer Leverkusen

Touré var inte den enda med Bajenkoppling i Elfenbenskustens VM-lag den här sommaren. Odilon Kossounou gjorde blott ett halvår i Hammarby 2019 innan han såldes till Club Brugge i Belgien.

Resten är historia med Bundesligaguld i Bayer Leverkusen och mycket spel i Serie A och Atalanta.

– Jag ställde faktiskt klockan under VM för att kolla Elfenbenskustens matcher. Jättekul att se de båda göra det så bra och klart man känner en stolthet. Vi textar fortfarande en del, vi har kontakt. Det är två superfina killar och jävligt bra spelare, säger Hjelmberg.

Jag vet att Djurgårdens afrikanska spelare kallade sportchef Bosse Andersson för ”Mr Bo”. Vad kallar Touré och Odilon dig?

– Jag vet inte faktiskt men just kring de afrikanska spelarna blir man som en slags fadersgestalt, säger Hjelmberg och fortsätter:

– Därefter lär de sig att stå på egna ben där de tar sig ut i världsfotbollen. Men ah, jag är bara jävligt glad och stolt över deras resa.

Och de har alltså inte glömt dig trots framgångarna?

– Nej det har de inte gjort, vi har kontakt, säger Hjelmberg med ett leende.