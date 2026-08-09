Flicks Bardghji-besked: ”Förändringar sker”

Roony Bardghji ryktas bort från FC Barcelona. Nu nästan bekräftar huvudtränaren uppgifterna.

Det är tufft, men beslut måste fattas, säger Hansi Flick till Mundo Deportivo.

Hansi Flick, Bardghji. Foto: Bildbyrån

Igår lämnades svenske Roony Bardghji utanför den Barcelona-trupp som träningsspelade mot Nottingham Forest. Dessutom har det länge florerat uppgifter i media om att Bardghji kommer lämna den spanska jätten i sommar.



Efter gårdagens träningsmatch svarade Barcelonas huvudtränare Hansi Flick på frågor om den svenske talangen.



– Förändringar sker efter varje säsong. Det är normalt. Det är tufft, men beslut måste fattas, säger Flick till Mundo Deportivo.



Förutom Roony Bardghji sägs även Marc Casado vara på väg bort från klubben, som även han lämnades utanför truppen. Flick är tydlig.



– Jag pratade med dem efter slutet av säsongen och jag har gjort samma sak i England (där Barcelona varit på träningsläger), där jag gav dem mina råd.



20-årige Bardghji har tre år kvar på kontraktet med Barcelona.