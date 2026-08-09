Boudri från start – så startar Hammarby och Häcken

Hammarby tar emot BK Häcken i omgång 16 av Allsvenskan.

Så startar lagen i toppmötet på 3 Arena.



Henrik Rydström, Jens Gustafsson. Foto: Bildbyrån

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Hammarby och BK Häcken ställs mot varandra i allsvenskans sextonde omgång. Inför matchen på 3 Arena meddelade gästande Häcken att två spelare tillkommit på skadelistan. Det handlar om Julius Linberg och Andreas Linde, som båda dras med lättare skadekänningar och missar toppmötet.



Även Hammarby har ett avbräck. Klubben meddelar nämligen att 19-årige Elohim Kaboré saknas i matchtruppen för att han är på besök hos en utländsk klubb.



När Henrik Rydström presenterade sin startelva stod det klart att Amin Boudri, som anslöt från Los Angeles FC för ett par veckor sedan, gör sin första start i Bajen-tröjan. Istället förpassas lagkapten Nahir Besara till bänken. Det kastas även om i backlinjen, där Waylon Renecke och Ibrahima Fofana kliver in i mittlåset.



Häcken-tränaren Jens Gustafsson gör en förändring jämfört med senaste matchen mot Kalmar FF. In kommer Filip Helander istället för Olle Samuelsson.



Så startar lagen

Hammarby: Hahn – Skoglund, Fofana, Renecke, Persson – Karlsson, Adjei – Madjed, Boudri, Lind – Abraham

BK Häcken: Andersson – Wenbangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Doumbia, Hestnes – Ibrahim, Rygaard, Svanbäck – Lindgren



Avspark är klockan 14.00.