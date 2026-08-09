</script> </div><figcaption class="featured-image-caption fs-8 text-dark-2 text-end mb-4 position-relative">Foto: Bildbyrån</figcaption> </div> <div class="bc-container flex-1 p-4 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <header class="bc-container mb-4 mb-lg-8 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container d-flex wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="taxonomy-category text-uppercase fw-semibold px-2 py-0.5 bg-primary fs-10 text-dark child-text-inherit child-text-decoration-none mb-1.5 wp-block-post-terms"><a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/" rel="tag">Allsvenskan</a></div> </div> <h1 class="mb-4 mb-lg-8 fs-3 wp-block-post-title">Uppgifter: Sevilla överens med Sirius om Ure</h1> <div class="bc-container post-dates d-block d-md-flex gap-1 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="published-date fs-9 text-dark-2 mb-2 wp-block-post-date"><time datetime="2026-08-09T12:29:31+02:00">Publicerad augusti 9, 2026 12:29</time></div> <div class="wp-block-post-date__modified-date modified-date ps-0 ps-md-1 border-md-start border-2 border-dark-2 fs-9 text-dark-2 mb-2 "><time datetime="2026-08-09T13:25:21+02:00">Senast redigerad augusti 9, 2026 13:25</time></div> </div> <div class="bc-container mb-8 bg-light rounded-2 px-4 py-2 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container bg-light d-flex justify-content-between flex-lg-row flex-column border-light position-relative gap-2 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container d-flex gap-2 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="wp-block-post-author flex-column d-flex w-100 wp-block-bc-utility-blocks-bc-co-author"> <div class="d-flex flex-wrap gap-3 align-items-center flex-column w-100"> <div class="d-flex gap-3 co-author-section flex-column flex-sm-row w-100 justify-content-sm-between"> <div class="co-author-main d-flex gap-2 align-items-center"> <div class="co-author-main__avatar co-author-avatars size-48 d-flex flex-wrap gap-3"> <a class="text-decoration-none" href="https://fotbolldirekt.se/skribent/arvid-larsson/"><img alt='Author image' src='https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/06/att.9dzTaR7tirxjPz27cJyVUoEoRCdMJ5IXRHJlQi9BCxA-48x48.jpeg' class='avatar avatar-48 rounded-circle w-9 photo' height='48' width='48' /></a> </div> <div class="co-author-main__info"> <div class="co-author-main__info__top d-flex gap-2"> <div class="co-author-main__info__top--name text-black fw-bold"> <a class="text-decoration-none" href="https://fotbolldirekt.se/skribent/arvid-larsson/">Arvid Larsson</a> </div> <div class="co-author-main__info__top--socials"> <div class="author-social-links d-flex gap-2"><a href="https://x.com/larsson_1904" target="_blank" rel="noopener" class="social-icon-link" aria-label="Twitter"> <img src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/themes/wp-theme-bc-fse-child/assets/public/src/images/twitter.svg" alt="twitter icon" class="social-icon" style="width: 20px; 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Enligt spanska Marca och Fabrizio Romano har den spanska klubben kommit överens med <a href="https://fotbolldirekt.se/klubb/ik-sirius/">Sirius</a> om en värvning. </strong><br><strong>Prislappen sägs uppgå till 100 miljoner kronor. </strong></p> <figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/07/Robbie-Ure-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-412048" srcset="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/07/Robbie-Ure-1024x576.jpg 1024w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/07/Robbie-Ure-300x169.jpg 300w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/07/Robbie-Ure-768x432.jpg 768w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/07/Robbie-Ure-1536x864.jpg 1536w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/07/Robbie-Ure.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Bildbyrån</figcaption></figure> <p><strong>Allsvenskan 2026: | <a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/spelschema/">Spelschema</a> | <a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/tabell/">Tabell</a> | <a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/alla-lag/">Alla lag</a> |</strong></p> <p>Sirius leder <a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/">Allsvenskan</a> mycket tack vare en viss Robbie Ure. Den skotske anfallaren har gjort 15 mål på lika många matcher, och nu uppges han vara på väg bort från blåsvart. <br><br>Tidigare har 22-åringen <a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/robbie-ure-kan-lamna-i-sommar-jagas-av-sevilla/">kopplats ihop med La Liga-klubben Sevilla</a>. Nu uppger Marca att klubbarna är överens om en affär. <br><br>Tidningen uppger att prislappen uppgår till 9,2 miljoner euro – ganska exakt 100 miljoner svenska kronor. Tidigare har det uppgetts att <a href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/uppgifter-sirius-prislapp-pa-ure-avslojad/">Sirius krävt 110 miljoner kronor</a> för anfallaren, men av uppgifterna att döma har de alltså nöjt sig med lite mindre än så. <br><br>Även Fabrizio Romano uppger att parterna är överens om en övergång. Enligt transfergurun ska Ure läkarundersökas i nästa vecka, och om den lyckas kommer han att skriva på ett femårskontrakt. <br><br>Under gårdagen kom det uppgifter om att Sirius redan siktat in sig på en ersättare till Ure. Uppsala-klubben ska vara intresserade om IFK Värnamos finländare, <strong>Kai Meriluoto</strong>. <br><br>Om affären går i loss och prislappen stämmer blir Robbie Ure Sirius överlägset dyraste försäljning någonsin.</p><div id="fotbolldirekt_rectangle_v1" class="d-none d-lg-block"></div> <div id="fotbolldirekt_mpu_mobile_v1" class="d-block d-lg-none"></div> </div> <p class="text-dark-2 mb-4">Den här artikeln handlar om:</p> <div class="taxonomy-player has-link-color mb-2 child-text-decoration-none fw-bold wp-elements-fd682b632f27aebdffaf765cbe9562bd wp-block-post-terms"><a href="https://fotbolldirekt.se/spelare/robbie-ure/" rel="tag">Robbie Ure</a></div> <div class="taxonomy-team has-link-color mb-4 child-text-decoration-none fw-bold wp-elements-d9f5fe780d12a4877d1b273bda73993a wp-block-post-terms"><a href="https://fotbolldirekt.se/klubb/ik-sirius/" rel="tag">IK Sirius</a><span class="wp-block-post-terms__separator"> </span><a href="https://fotbolldirekt.se/klubb/sevilla/" rel="tag">Sevilla</a></div> <div class="bc-container d-flex gap-4 justify-content-start align-items-baseline wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <p><strong>Dela artikel:</strong></p> <div class="addtoany_shortcode"> <div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/spanska-medier-sevilla-overens-med-sirius-om-ure/" data-a2a-title="Uppgifter: Sevilla överens med Sirius om Ure"><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Ffotbolldirekt.se%2Fallsvenskan%2Fspanska-medier-sevilla-overens-med-sirius-om-ure%2F&linkname=Uppgifter%3A%20Sevilla%20%C3%B6verens%20med%20Sirius%20om%20Ure" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ffotbolldirekt.se%2Fallsvenskan%2Fspanska-medier-sevilla-overens-med-sirius-om-ure%2F&linkname=Uppgifter%3A%20Sevilla%20%C3%B6verens%20med%20Sirius%20om%20Ure" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_threads" href="https://www.addtoany.com/add_to/threads?linkurl=https%3A%2F%2Ffotbolldirekt.se%2Fallsvenskan%2Fspanska-medier-sevilla-overens-med-sirius-om-ure%2F&linkname=Uppgifter%3A%20Sevilla%20%C3%B6verens%20med%20Sirius%20om%20Ure" title="Threads" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_copy_link" href="https://www.addtoany.com/add_to/copy_link?linkurl=https%3A%2F%2Ffotbolldirekt.se%2Fallsvenskan%2Fspanska-medier-sevilla-overens-med-sirius-om-ure%2F&linkname=Uppgifter%3A%20Sevilla%20%C3%B6verens%20med%20Sirius%20om%20Ure" title="Copy Link" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></div> </div> </div> </div> <div class="bc-container 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href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/officiellt-lucas-digne-atervander-till-paris-saint-germain/" target="_self" ><img width="1600" height="900" src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/Lucas-Digne.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Officiellt: Lucas Digne återvänder till Paris Saint-Germain" style="object-fit:cover;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/Lucas-Digne.jpg 1600w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/Lucas-Digne-300x169.jpg 300w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/Lucas-Digne-1024x576.jpg 1024w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/Lucas-Digne-768x432.jpg 768w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/Lucas-Digne-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><span class="wp-block-post-featured-image__overlay has-background-dim has-background-dim-100 has-background-gradient" style="background-image: linear-gradient(0deg,rgb(0,0,0) 10%,rgba(0,0,0,0) 50%)" aria-hidden="true"></span></a></figure> <div class="bc-container position-absolute start-4 bottom-4 d-flex flex-column gap-2 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container d-flex align-items-center gap-1.5 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="taxonomy-category text-uppercase fw-semibold px-2 py-0.5 bg-primary fs-10 text-white child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-terms"><a href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/" rel="tag">Silly Season</a></div> <div class="wp-block-post-date__modified-date fs-10 text-white"><time datetime="2026-08-09T22:48:01+02:00"> 22:48</time></div> </div> <h3 class="mb-0 fs-8 text-white text-truncate-2 child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-title"><a href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/officiellt-lucas-digne-atervander-till-paris-saint-germain/" target="_self" >Officiellt: Lucas Digne återvänder till Paris Saint-Germain</a></h3> </div> </li></ul></div> <div class="wp-block-query is-layout-flow wp-block-query-is-layout-flow"><ul class="d-flex flex-column wp-block-post-template is-layout-flow wp-block-post-template-is-layout-flow"><li class="wp-block-post post-418250 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-silly-season tag-senaste-nytt team-aik-fotboll"> <div class="bc-container d-flex bg-white mb-4 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <figure class="w-20 h-lg-20 h-20 ms-4 my-4 flex-shrink-0 child-img-object-fit-cover wp-block-post-featured-image"><a href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/uppgifter-aik-vill-varva-talang/" target="_self" ><img width="1600" height="900" src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/aik-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Uppgifter: AIK vill värva talang" style="object-fit:cover;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/aik-2.jpg 1600w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/aik-2-300x169.jpg 300w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/aik-2-1024x576.jpg 1024w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/aik-2-768x432.jpg 768w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/aik-2-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></figure> <div class="bc-container p-4 d-flex flex-column gap-2 justify-content-between wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container d-flex align-items-center gap-1.5 flex-lg-column align-items-lg-start gap-lg-0.5 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="taxonomy-category text-uppercase fw-semibold px-2 py-0.5 bg-primary fs-10 text-white child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-terms"><a href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/" rel="tag">Silly Season</a></div> <div class="wp-block-post-date__modified-date fs-10 fw-semibold"><time datetime="2026-08-09T22:18:28+02:00"> 22:18</time></div> </div> <p class="mb-0 fs-8 fw-normal text-black bcchild-a-text-truncate-2 child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-title"><a class="text-truncate-2" href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/uppgifter-aik-vill-varva-talang/" target="_self" >Uppgifter: AIK vill värva talang</a></p> </div> </div> </li><li class="wp-block-post post-418236 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-silly-season tag-senaste-nytt team-djurgardens-if"> <div class="bc-container d-flex bg-white mb-4 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <figure class="w-20 h-lg-20 h-20 ms-4 my-4 flex-shrink-0 child-img-object-fit-cover wp-block-post-featured-image"><a href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/officiellt-asoro-lamnar-djurgarden/" target="_self" ><img width="1600" height="900" src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/djurgarden.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Officiellt: Asoro lämnar Djurgården" style="object-fit:cover;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/djurgarden.jpg 1600w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/djurgarden-300x169.jpg 300w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/djurgarden-1024x576.jpg 1024w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/djurgarden-768x432.jpg 768w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/djurgarden-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></figure> <div class="bc-container p-4 d-flex flex-column gap-2 justify-content-between wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container d-flex align-items-center gap-1.5 flex-lg-column align-items-lg-start gap-lg-0.5 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="taxonomy-category text-uppercase fw-semibold px-2 py-0.5 bg-primary fs-10 text-white child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-terms"><a href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/" rel="tag">Silly Season</a></div> <div class="wp-block-post-date__modified-date fs-10 fw-semibold"><time datetime="2026-08-09T21:30:38+02:00"> 21:30</time></div> </div> <p class="mb-0 fs-8 fw-normal text-black bcchild-a-text-truncate-2 child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-title"><a class="text-truncate-2" href="https://fotbolldirekt.se/silly-season/officiellt-asoro-lamnar-djurgarden/" target="_self" >Officiellt: Asoro lämnar Djurgården</a></p> </div> </div> </li></ul></div> <div id="fotbolldirekt_mpu_desktop_v1" class="fotbolldirekt_mpu_desktop_v1"></div> <div class="wp-block-query is-layout-flow wp-block-query-is-layout-flow"><ul class="d-flex flex-column wp-block-post-template is-layout-flow wp-block-post-template-is-layout-flow"><li class="wp-block-post post-418219 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-allsvenskan tag-mini-top-block-1 team-ik-sirius player-robbie-ure"> <div class="bc-container d-flex bg-white mb-4 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <figure class="w-20 h-lg-20 h-20 ms-4 my-4 flex-shrink-0 child-img-object-fit-cover wp-block-post-featured-image"><a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/sirius-bekraftar-robbie-ure-besoker-ny-klubb/" target="_self" ><img width="1600" height="900" src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2025/11/ure.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sirius bekräftar: Robbie Ure besöker ny klubb" style="object-fit:cover;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2025/11/ure.jpg 1600w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2025/11/ure-300x169.jpg 300w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2025/11/ure-1024x576.jpg 1024w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2025/11/ure-768x432.jpg 768w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2025/11/ure-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></figure> <div class="bc-container p-4 d-flex flex-column gap-2 justify-content-between wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container d-flex align-items-center gap-1.5 flex-lg-column align-items-lg-start gap-lg-0.5 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="taxonomy-category text-uppercase fw-semibold px-2 py-0.5 bg-primary fs-10 text-white child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-terms"><a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/" rel="tag">Allsvenskan</a></div> <div class="wp-block-post-date__modified-date fs-10 fw-semibold"><time datetime="2026-08-09T19:49:43+02:00"> 19:49</time></div> </div> <p class="mb-0 fs-8 fw-normal text-black bcchild-a-text-truncate-2 child-text-inherit child-text-decoration-none wp-block-post-title"><a class="text-truncate-2" href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/sirius-bekraftar-robbie-ure-besoker-ny-klubb/" target="_self" >Sirius bekräftar: Robbie Ure besöker ny klubb</a></p> </div> </div> </li><li class="wp-block-post post-418204 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-allsvenskan tag-mini-top-block-2 team-bk-hacken team-hammarby-if player-tesfaldet-tekie"> <div class="bc-container d-flex bg-white mb-4 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <figure class="w-20 h-lg-20 h-20 ms-4 my-4 flex-shrink-0 child-img-object-fit-cover wp-block-post-featured-image"><a href="https://fotbolldirekt.se/allsvenskan/erkanner-da-hade-det-aldrig-blivit-langvarigt-i-hammarby/" target="_self" ><img width="1600" height="900" src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/tekie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Erkänner – då hade det aldrig blivit långvarigt i Hammarby" style="object-fit:cover;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/tekie.jpg 1600w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/tekie-300x169.jpg 300w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/tekie-1024x576.jpg 1024w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/tekie-768x432.jpg 768w, https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2026/08/tekie-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></figure> <div class="bc-container p-4 d-flex flex-column gap-2 justify-content-between 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id="bc-utility-block-7c296c0d-520e-40be-b6cf-4421bd406377" class="bc-cover text-white wp-block-bc-utility-blocks-bc-cover" data-bc-blocks-analytics="bc-cover" > <div class="bc-container py-10 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container container text-light d-flex flex-column flex-lg-row gap-lg-16 gap-8 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="bc-container d-flex flex-column gap-4 mb-4 wp-block-bc-utility-blocks-bc-container" data-bc-blocks-analytics="bc-container"> <div class="wp-block-site-logo"><a href="https://fotbolldirekt.se/" class="custom-logo-link" rel="home"><img loading="lazy" width="187" height="60" src="https://fotbolldirekt.se/wp-content/uploads/2024/07/fd-logo.png" class="custom-logo" alt="FotbollDirekt" decoding="async" /></a></div> <div class="bc-social-icons my-4 d-flex gap-4 fs-4" data-bc-blocks-analytics="bc-social-icons" > <a class="bc-social-icon 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