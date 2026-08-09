Robbie Ure är på väg till Sevilla. Enligt spanska Marca och Fabrizio Romano har den spanska klubben kommit överens med Sirius om en värvning. Prislappen sägs uppgå till 100 miljoner kronor. \n\n\n\nFoto: Bildbyrån\n\n\n\n\n\nSirius leder Allsvenskan mycket tack vare en viss Robbie Ure. Den skotske anfallaren har gjort 15 mål på lika många matcher, och nu uppges han vara på väg bort från blåsvart. Tidigare har 22-åringen kopplats ihop med La Liga-klubben Sevilla. Nu uppger Marca att klubbarna är överens om en affär. Tidningen uppger att prislappen uppgår till 9,2 miljoner euro – ganska exakt 100 miljoner svenska kronor. Tidigare har det uppgetts att Sirius krävt 110 miljoner kronor för anfallaren, men av uppgifterna att döma har de alltså nöjt sig med lite mindre än så. Även Fabrizio Romano uppger att parterna är överens om en övergång. Enligt transfergurun ska Ure läkarundersökas i nästa vecka, och om den lyckas kommer han att skriva på ett femårskontrakt. Under gårdagen kom det uppgifter om att Sirius redan siktat in sig på en ersättare till Ure. Uppsala-klubben ska vara intresserade om IFK Värnamos finländare, Kai Meriluoto. Om affären går i loss och prislappen stämmer blir Robbie Ure Sirius överlägset dyraste försäljning någonsin.