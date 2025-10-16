Uppgifter: Marescas framtid osäker – Juventus intresserade

Enzo Marescas framtid i Chelsea uppges vara lite osäker.

Detta kan komma att få Juventus att agera.

Serie A-klubben uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Enzo Maresca tog Chelsea till Champions League och en Conference League-titel under sin debutsäsong ifjol.

Nu i år har det dock börjat trögare för italienaren och Londonklubben.

Chelsea ligger just nu på sjundeplats i Premier League och Teamtalk rapporterar nu att italienaren ska vara osäker över sin framtid i klubben.

Detta kan även komma att få Juventus att agera.

Serie A-klubben uppges se honom som en seriös kandidat, ifall han blir tillgänglig.

45-åringen som tog över Chelsea inför fjolårssäsongen har kontrakt med Londonklubben fram till sommaren 2029.