Uppgifter: Marescas framtid osäker – Juventus intresserade
Enzo Marescas framtid i Chelsea uppges vara lite osäker.
Detta kan komma att få Juventus att agera.
Serie A-klubben uppges vara intresserade.
Enzo Maresca tog Chelsea till Champions League och en Conference League-titel under sin debutsäsong ifjol.
Nu i år har det dock börjat trögare för italienaren och Londonklubben.
Chelsea ligger just nu på sjundeplats i Premier League och Teamtalk rapporterar nu att italienaren ska vara osäker över sin framtid i klubben.
Detta kan även komma att få Juventus att agera.
Serie A-klubben uppges se honom som en seriös kandidat, ifall han blir tillgänglig.
45-åringen som tog över Chelsea inför fjolårssäsongen har kontrakt med Londonklubben fram till sommaren 2029.
