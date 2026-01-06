Uppgifter: Marko Johansson kan lämna Tractor

Efter en tuff tid vid sidan av planen kan Marko Johansson vara på väg bort från Iran och Tractor.

Den tidigare Malmö FF-målvakten uppges nu överväga en flytt redan i vinter.

Foto: Bildbyrån



Marko Johansson skrev inför förra säsongen på för Tractor i den iranska ligan, men tiden i klubben har inte blivit som planerat. Sedan ankomsten har 27-åringen endast fått chansen i en tävlingsmatch och har mestadels haft rollen som reserv bakom Irans landslagsmålvakt Alireza Beiranvand.

Enligt uppgifter från Borna kan Johansson nu komma att bryta sitt kontrakt i förtid på grund av den begränsade speltiden. En flytt redan i vinter beskrivs som ett möjligt alternativ för målvakten.

Johansson värvades till Tractor från tyska Eintracht Braunschweig och har en gedigen bakgrund inom både svensk och tysk fotboll.

Under sin karriär har han representerat klubbar som Hansa Rostock, Hamburg, Halmstads BK, Malmö FF, Mjällby AIF, Gais och Trelleborgs FF.



