Uppgifter: Martí Cifuentes nära MLS-klubb

Martí Cifuentes är påväg till USA.

Den tidigare Bajen-tränaren är nära att ta över Portland Timbers, enligt The Athletic.

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Martí Cifuentes har varit utan tränarjobb sedan han fick sparken av Leicester City i januari. Nu ser spanjorens tränarkarriär ut att fortsätta på andra sidan Atlanten.

Enligt The Athletic är amerikanska Portland Timbers ytterst nära att skriva kontrakt med Cifuentes.

MLS-klubben valde i maj att sparka den tidigare Manchester United-spelaren Phil Neville från tränarposten. Sedan dess har laget tränats av Jack Cassidy som interim.

Martí Cifuentes tränade Hammarby mellan 2022 och 2023. Spanjoren ledde Bajen till en tredjeplats under sin debutsäsong i klubben och lämnade året därpå för Queens Park Rangers.